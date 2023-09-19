農業部長陳吉仲今晚（19日）終於請辭獲准，雲林縣長張麗善一吐怨氣表示，陳吉仲做事情沒有長期規畫、也沒有預警機制，只會炒短線，頭痛醫頭、腳痛醫腳，挖東牆、補西牆，說負責只是眷戀位子，依他的做法早應該被請辭好幾次了，期待下一個農業部長會更好。

張麗善說，雲林縣是農業大縣，照理說應該要和農業部保持最密切的關係，但陳吉仲太意識形態，來雲林從不通知縣政府，只為政治服務。

她表示，做事情沒有長期規畫、也沒有預警機制，進口雞蛋過期、改標只是冰山一角，明知道雞蛋就是要新鮮，卻去買巴西的，光是船期就要多久，一到港口要拆貨分送到幾個縣市去貯藏，這怎麼行得通？他作為作為農業部長應該是要最重視食安、糧食安全，卻只會炒短線，頭痛醫頭、腳痛醫腳，挖東牆、補西牆。

張麗善舉例，農民希望賣得好價錢，可以產銷平衡，如果有預警機制、有國外訂單，農民會更高興，他卻老是用補助臨時抱佛腳，漁產品賣不出，解決方案卻是讓學生多吃，農委會升格農業部是有什麼遠景？只是為政治服務，而不是為農民服務。

張麗善說，「他就是眷戀這個位置， 依他所做的事早應該被請辭好幾次了，但是有哪一次負起責任？算了我不要講太多，以免說我落井下石。」

張麗善表示，講這些都是就事論事的檢討，現在只期待下一個部長會更好， 願意保障農民權益、維護農地價值，和農民站在一起，不要只為政治服務。