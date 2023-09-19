台北市1名陳姓男子，去年12月在萬華區的騎樓發現一個包包掛在機車上，見四下無人將它據為己有，失主發現東西不見後返回尋找不著，因而報警發現。警方循線通知他到案，被依侵占遺失物罪處1萬元罰金。可上訴。

判決書指出，台北市1名李姓民眾，去年12月在萬華區的某處騎樓，因為擦車而將其裝有5000元現金、價值約1995元黑色行動電源（容量20,000W、廠牌小米）、約590元Type-C充電線等物之黑色斜肩包（單價250元）臨時懸掛一旁其他機車忘記取走；陳男發現後竟萌生貪念，意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，逕自取走後騎車離去，到手現金花用殆盡，其餘物品則隨意丟棄。嗣李民為此報警處理，警方循線查獲。

法官審酌，被告之生活狀況、智識程度、犯罪後態度、告訴人所受損害，以及被告未賠償告訴人損害一切情狀，依侵占遺失物罪處1萬元罰金。可上訴。