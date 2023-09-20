敘利亞總統府今天發表聲明說，總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）本週將前往中國，會見中國國家主席習近平，雙方將舉行峰會。
路透社報導，阿塞德將和第一夫人，以及一個由資深官員組成的代表團於21日訪問中國，在北京和常州參加一連串的會議。兩位領導人阿塞德和習近平將舉行敘中峰會。
阿塞德上次訪問中國是在2004年，和當時的國家主席胡錦濤會面，是敘利亞國家元首自1956年和中國建立外交關係以來，首次前往訪問。
敘利亞總統府今天發表聲明說，總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）本週將前往中國，會見中國國家主席習近平，雙方將舉行峰會。
路透社報導，阿塞德將和第一夫人，以及一個由資深官員組成的代表團於21日訪問中國，在北京和常州參加一連串的會議。兩位領導人阿塞德和習近平將舉行敘中峰會。
阿塞德上次訪問中國是在2004年，和當時的國家主席胡錦濤會面，是敘利亞國家元首自1956年和中國建立外交關係以來，首次前往訪問。
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