獲釋的美國人西亞馬克·納馬齊(Siamak Namazi)、莫拉德·塔赫巴茲(Morad Tahbaz) 和埃馬德·沙吉(Emad Shargi)， 另外2人未公布姓名，他們在機場開心的合照。(圖/美聯社)

透過一次高風險換囚行動被伊朗釋放的5名美國人今天返抵美國，親友揮舞國旗並獻上擁抱，眾人開心合照。

法新社報導，這5人從卡達出發並抵達華府西南方貝爾佛堡（Fort Belvoir）的一座機場，其中包括1名被關押長達8年的美國公民。接下來他們將在當地接受健康狀況檢查。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在社群平台X（前稱推特）上發布1張照片，畫面可見5名獲釋囚犯與美國外交官一起登上飛機。

蘇利文在推文中寫道，「歡迎回家。」

經過低調的討論後，美國與伊朗在轉移被美國盟邦韓國凍結的60億美元資金後，完成換囚行動。據報導，卡達也有參與換囚相關協商。

拜登政府否認國內有關其為支付「贖金」的批評，堅稱這筆錢只會用於人道主義目的，並稱如果不這樣做，將重新凍結資金。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）則在紐約表示，這筆資金「一直遭到冷酷地封鎖，直到現在。目前這筆資金為伊斯蘭共和國所有，屬於（伊朗）人民，我們將用這筆資金來滿足人民的需求」。

萊希和美國總統拜登目前都在紐約，將與各國領導人一起參加聯合國大會。