進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲造成熱議。陳吉仲19日終於正式請辭，但輿論炸鍋未平息。媒體人張禹宣指出，行政院17日的「暫不回應」就不尋常，數小時的模糊只代表，在不對的時間由不對的人放出來。放話的人還是造成雞蛋之亂的始作俑者，所以前閣揆蘇貞昌喊惡劣。陳吉仲原本的華麗轉身，是週四院會上演功臣身退戲碼，但在請辭消息見光死後就必須加速進程。

張禹宣19日在臉書發文表示，「陳吉仲請辭的消息，從來都不是假的！」前日5點傳出消息，行政院的態度「暫不回應」就不尋常，部會首長的人事重大訊息，要嘛嚴正駁斥，要嘛就是準備點頭，數個小時的模糊與真空時間，只代表一件事：在不對的時間，由不對的人放出來。

「蘇貞昌的喊聲也驗證這件事：就有人急著要放話操作，很惡劣！」張禹宣指出，關鍵字是「急」，代表這個消息確實有所本，但是在程序完備之前卻被急著要佔地盤的人給拋出。「這個放話的人，還是造成雞蛋之亂的始作俑者，所以惡劣！」

「陳吉仲原本的華麗轉身是什麼？」張禹宣強調，陳吉仲的華麗轉身，本該落在的時間點是週四的院會檢討報告。要演的戲很簡單，陳吉仲鞠躬盡瘁但不幸遭到在野黨抹黑，功臣身退。但在請辭消息提前走漏見光死後，必須將進程加速，

張禹宣直言，所以當今天臨時記者會一出，我整場都在等一件事，要不要宣布請辭？果不其然，內容了無新意，只是做個過去記者會的總整理跟懶人包。總而言之，陳吉仲沒有錯，只是造謠下的犧牲者。隨後，玩了一齣跟蘇貞昌當年一模一樣的套路。