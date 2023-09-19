土耳其裔藝人吳鳳來台發展多年，之後娶回台灣妻Rynne（陳錦玉），並在2018年取得中華民國身分證，熱愛台灣的他，時常替台灣在國際發聲，今（19日）他發文透露老婆動刀消息，並大讚醫護人員真的很優秀。

吳鳳透露老婆今天順利動完子宮肌瘤手術，不過在手術前他還是很緊張、很捨不得，但因為肌瘤讓愛妻不舒服很久了，所以要盡快處理，「我看到老婆在病房等著手術時，就開始掉眼淚！她覺得我不用哭，但畢竟我最愛的女人是她，我覺得很心疼」。

幸好肌瘤手術不是很大，且很多女生其實都遇過相同狀況，而手術後醫生也把9公分大的肌瘤給吳鳳看，讓他相當震驚，「像是一個女生的手掌一樣大耶！之前我們出去玩，拍的一些照片，有粉絲還說老婆是不是懷孕，其實是這顆肌瘤造成的」。

吳鳳也感謝醫生跟護理師的照顧，大讚「台灣的醫護人員真的很優秀」，他也要大家不用擔心，再過幾天老婆就可以出院了，「我會好好照顧她很快讓她好起來」。