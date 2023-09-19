郭子乾與王偉忠合作將近36年，最近王偉忠監製舞台劇《謝謝大家收看》特別邀請郭子 乾飾演劇中虛擬的角色「王忠偉」，等於是盤點兩人相識至今的點滴。郭子乾說偉忠哥一直以來的特色就是「很會罵人」，而且罵人詞彙奇多，後來他發現王偉忠也會讚美，只是從不直說，都會繞一大圈 ，仔細想想才知道「啊！原來偉忠哥在讚美我！」郭子乾笑說：「這就是天蠍座！」

王偉忠說，郭子乾是天生的演員，什麼都能演，看著由他演出自己的「類人生片段」，有種意想不到的感動。郭子乾說，過去30年他只看到王偉忠身為鐵面製作人的這面，這次讀到劇本時內心是有點驚訝，因為看到偉忠哥身為兒子、先生、爸爸時，內心柔軟的那一面。

回顧郭子乾與王偉忠兩人的交情，從一開始《連環泡》的短劇「中國電視史」，到後來轟動一時的「大悶鍋」系列，王偉忠認為郭子乾就是個雙魚座，永遠眼睛看著兩邊，觀察旁人，因此任何角色他 都能掌握精華、演出生命。郭子乾說觀察人已經變成他的嗜好，在排練場他永遠偷偷看人，好奇的研究這個人的習慣好有趣、那個人的動作為什麼是這樣，看得入迷。

《謝謝大家收看》即將於本週五（22日）在台北首演，這回郭子乾飾演的角色「王忠偉」在劇裡要唱歌、跳舞，而且與于子育有愛情與親情的糾葛，整齣戲節奏明快、場景轉換迅速，演員們要在瞬間展現出濃厚的情緒，很考驗演技與默契。王偉忠說， 郭子乾沒問題，因為任何想法他只要提個頭，郭子乾就懂，這是30多年交情培養的默契。

郭子乾演出舞台劇的經驗遠多過王偉忠，他笑說王偉忠在《謝謝大家收看》一開場就是3分鐘的獨白，對劇場演員來說，這根本是「不可能的任務」，因為幕一起，滿場1500位觀眾的眼睛只盯著這一個人看，要很強的氣場才壓得住。郭子乾笑說：「偉忠哥當然沒問題，因為他是王偉忠！」

擔任女主角的于子育則發現郭子乾有個特色，就是身上按鈕很多，千萬不要跟他提到「裝潢」、「殺蛇」、「火車」等，一不小心按到，郭哥就會非常熱情的把自己畢生所學批哩啪拉完整托盤而出，于子育笑說，不讓他講還不行，因為他一定要講完才會停。最近郭子乾上實境節目學打鼓，只要一提到「打鼓」，他就會自動「鼕鼕鏘」、「鼕鼕鏘」個不停。

郭子乾笑說，他很喜歡吸收新知，更樂於分享新知，像最近他研究好賴清德的個人特色，決定把4位總統候選人都請來北藝中心看《謝謝大家收看》，就算本尊不來，他飾演的分身一定到。