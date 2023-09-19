日本偶像經紀公司傑尼斯事務所近期身陷創辦人強尼喜多川的性醜聞事件中，即便於本月7日召開記者會回應相關風波，爭議仍持續延燒，還有多家公司宣布不再與傑尼斯藝人續約或簽訂新約。對此，傑尼斯事務所於今(19)日稍早在官網上發出聲明，宣布未來公司管理的走向，並決議「更改公司名稱」。

傑尼斯事務所遭捲強尼喜多川性侵旗下練習生、工作人員的性醜聞事件後，已於本月7日召開記者會除了認了強尼喜多川的性侵事實外、向社會大眾致歉外，也一併宣布社長將從藤島茱莉景子交棒給東山紀之的消息。然而，由於記者會上，藤島茱莉景子之後將繼續持有比例不低的傑尼斯股份、東山紀之遭捲性騷擾醜聞、未正面回應「傑尼斯改名」等因素，使「傑尼斯受害者協會（ジャニーズ生加害問題当事者の会）」以及關注此事的社會大眾感到不滿，相關風波仍持續延燒。

事隔多日，傑尼斯事務所於今日稍早前在官網上更新一則聲明，表示公司收到了大眾們給予的意見與批評，召開董事會後，確定了公司未來將改革的方向，包括：「更改公司名稱」、「藤島持有之股份的處理方式」、「受害者補償的具體措施」、「公司及工作人員的未來方向」等，並透露正式的報告將於10月2日向大眾告知。

事實上，傑尼斯事務所因在記者會上並未妥善處理各項社會大眾關注的焦點，進而在日網上掀起一陣抨擊聲浪，還有包括美國家庭人壽保險公司（Aflac）、可果美和森永製菓、麥當勞、日產汽車等公司，以及政府機構日本農林水產省都宣布暫停或停止與傑尼斯藝人的合作，使傑尼斯於13日在官網上發文表示「1年不收抽成」試圖滅火，但討論聲浪仍持續延燒。

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