進口雞蛋引發喧然大波，農業部長陳吉仲今天請辭獲准，他原是由中興大學應用經濟系特聘教授借調，辭職後是否會返校任教？興大一改日前對此事低調回應：「沒有評論」，今晚進一步表示，「會依程序請部長歸建校園」，也為陳吉仲未來動向埋下一個伏筆。

陳吉仲原為興大應用經濟學系特聘教授，2016年借調農委會副主委、再升任農委會主委，今年8月1日農委會升格為農業部，擔任首任部長，將在明年5月19日借調期滿。

進口雞蛋爭議延燒，各方撻伐不休，日前傳出陳吉仲已請辭，對於外界關心陳是否會返興大任教，興大當時低調回應指出，「未接獲相關資訊，學校沒有評論」。

陳吉仲今天甫請辭獲准，尚未傳出下一步動向，針對媒體詢問「陳吉仲辭職後，是否會返校任教？」，興大晚間回應指出，「感謝部長過去7年多為農業的努力與付出，中興大學會依程序請部長歸建校園，持續教育未來的農業人才」。

據了解，陳吉仲辭農業部長後，確實可申請提前歸建返校，而校方回應頗耐人尋味，也為陳的未來動向埋下伏筆。

根據中興大學教師借調標準作業流程，借調期間每次以4年為限，借調期滿歸建後，得再借調，但上限不得超過8年，借調期間辦理留職停薪；若在借調期間退休，須先辦理歸建，才能辦退休。