美國密西根州長魏美桂應外交部邀請訪台，外傳因此導致國民黨總統參選人侯友宜訪美與州長會面行程破局，外交部今晚表示，外賓來台訪問的日期及行程規畫，均經長期溝通聯繫，外交部從未考慮也無從知悉個別總統參選人的行程規畫。侯友宜與州長會面破局與州長來台訪問也毫無關聯。

外交部發言人劉永健指出，外交部一向歡迎美國各州州長率團來訪，推動經貿、教育及文化等各面向的合作與交流，今（112）年迄今已有4位州長來訪。外交部將本於國家利益考量持續推動相關工作。

對於外賓來台訪問的日期及行程規畫，他強調，外交部均以訪賓來訪旨趣及便利為原則，相關行程均經長期溝通聯繫，但從未考慮也無從知悉個別總統參選人的行程規畫。

此次密西根現任州長魏美桂於9月11日至12日訪問台灣，為其出訪亞洲行程的其中一站，來訪日期及停留時間均由州長辦公室全盤考量規畫，外交部配合訪賓需求辦理，以求訪問圓滿順利。

劉永健表示，密西根州長本次訪問於9月12日結束離台，後續安排與訪台行程無關，更不可能影響個別參選人9月14日以後的邀約。簡言之，媒體所稱侯友宜與州長會面破局與州長來台訪問毫無關聯。

他說，選舉將近，外交部誠盼各界尊重公務體系的中立立場，共同以國家利益為念，避免以政治考量無謂消費外交努力與成果。