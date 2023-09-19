進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲造成熱議。陳吉仲19日終於正式請辭，但輿論炸鍋未平息。媒體人張禹宣指出，年初前閣揆蘇貞昌也同樣被放話破局，這份被傳請辭切身之痛會讓蘇對陳吉仲一事如此憤慨，正因放話的來自同一批人。新潮流跟畜產會董事長林聰賢才是雞蛋之亂始作俑者，豈有作亂元兇安然無事背後插刀，最後吃下整個農業部的道理？所以要雙辭玉石俱焚。

「為何記者會後才在臉書請辭？」張禹宣19日在臉書發文表示，時間回到今年1月，蘇貞昌也是再三傳出必須為敗選承擔辭職的消息，當時也是再三的否認，甚至看到蘇貞昌繼續生龍活虎，插手政務。當大家都以為沒有要下台的時候，才突然在臉書細述自己的豐功偉業，然後請辭獲准。

張禹宣指出，換言之不是不能辭。是要走得好看身影漂亮，當年的蘇貞昌也同樣被放話破局（聲稱辦公室清空），所以這份切身之痛才會讓蘇貞昌對於陳吉仲一事如此憤慨，正因放話的來自同一批人馬。

「關於林聰賢，是一場玉石俱焚！為何林聰賢要與陳吉仲同進退？當年陳吉仲可沒這麼講義氣！」張禹宣提到，理由很簡單，林聰賢不下來，蔡英文絕對不可能答應讓陳吉仲負責，因為新潮流跟林聰賢才是雞蛋之亂的始作俑者。

「豈有陳吉仲背鍋，作亂的元兇安然無事還在背後插刀，最後吃下整個農業部的道理？」張禹宣強調，換言之如果新潮流要趕跑陳吉仲，林聰賢也得跟著交代。退一萬步，若是為了賴清德選情這理由，少了陳吉仲這道防火牆，砲火也自然會轉向林聰賢，跟著下台才能真正的製造斷點。

張禹宣直言，即便新潮流從頭到尾考慮的不只是選情，還有農業部這塊百億大餅。所以從頭到尾自己都不認為陳吉仲安全，只是拖延時間續命，為求的是個華麗轉身，唯一意外的大概就是本該週四開演的大戲，卻在週二就因為見光死提前上映。他酸「能抱怨什麼？幸福總是突如其來！」