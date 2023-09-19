進口蛋疑雲不斷，時代力量近日向農業部部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢喊話要求出來面對，二人卻於今晚雙雙宣布請辭。發言人余佳蒨痛批，這兩位不是為民進黨選情犧牲的烈士，而是甩鍋這筆數千萬顆蛋爛帳給全民面對的逃兵。捍衛食安的立場不變，政府請出來說清楚，不要以為官員下台止血，就能讓進口蛋疑雲自動消失。

余佳蒨表示，陳吉仲傍晚突然大動作宣布召開記者會，更二度鞠躬道歉，結果卻是「假道歉，真甩鍋」，將外界的質疑一律打成「假訊息」，不僅看不到絲毫反省，也看不到更多公開透明，令人傻眼。

余佳蒨指出，造成人心惶惶的就是農業部自己。從為何選擇超思、到底何時進口多少蛋、蛋是否來自禽流感疫區、有效期限到底何時，一路以來都是農業部自己的說法前後矛盾，每次說法被挑戰就又搬出新說法，陳吉仲卻說進口蛋爭議「都是假訊息造成」，難道是在指控農業部自己發假新聞嗎？

余佳蒨強調，點名二位官員公開說明，如今卻雙雙請辭，變成甩鍋全民的逃兵，本周五在立法院的農業部進口雞蛋專案報告，絕對更加嚴格監督，為全民的食安把關，絕不會讓應該揭露的真相，隨著政府辭官止血而被模糊焦點。