進口蛋風暴擴大，不少使用大量蛋製品的業者也受到波及。花蓮蛋黃酥名店近日遭客人留1星負評，原因竟是猜測店家使用的是巴西過期蛋，讓店家傻眼秀出轉帳紀錄，透露早在8月的時候就付了20多萬元的訂金來購買鹹蛋的蛋黃，怒嗆「你不懂花二十幾萬下訂鴨蛋黃，做蛋黃酥是什麼概念吧？」

花蓮知名甜點鋪「歪歪歪甜點」近日在臉書表示，收到1星負評後仔細檢視內容，結果發現對方稱在缺蛋的中秋節前夕，他們店面卻有源源不絕的鹹蛋使用，更聽信謠言稱他們使用的是雞蛋而非鴨蛋，質疑「近期有巴西蛋過期蛋在市面流竄，請問你們有用到巴西進口的雞蛋嗎？你們是不是政府的白手套，專門處理這些過期蛋呢？如果是使用雞蛋做蛋黃酥，給你們一顆星，是我的善良」。

誇張的內容讓「歪歪歪甜點」強硬回擊，指出店裡使用的全部都是紅土漬鴨蛋黃，且是直接跟有養鴨場的鹹蛋黃上游加工廠訂購的，起定量是數萬顆，而不是現在急著要買卻買不到的少少的幾百顆。

「歪歪歪甜點」更直接秀出數十萬元的轉帳紀錄，強調他們老老實實、本本分分的做蛋黃酥，已經做了至少七年了，反嗆「我們不需要你的善良，不需要你的道聽途說，也不用亂揣測什麼白手套，只希望你好好用腦袋思考你要質疑什麼」。