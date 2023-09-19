進口蛋風波未平，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢今晚雙雙請辭，時間點正好在周五赴立院進行進口雞蛋專案報告前，令網友質疑是不是經不起質詢，所以未戰先退，不少人則點名超思公司買蛋謎團，恐再也說不清。

有網友在PTT八卦板發文質疑，農業部部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢今天接連宣布請辭，不必出席周五立院專案報告接受質詢，「兩位主角在立院開議前全跑了，有人這樣玩？」，好奇專案報告會不會一問三不知。

貼文引起網友熱議，「溜之大吉，酸喔」、「人辭了，你也要不到真相了」、「就裝死呀，反正有40%」、「要備詢就嚇到下台，笑死」、「綠委：9/22，陳吉仲直球對決。陳吉仲：9/19閃人」、「接任的兩手一攤不知道」、「當然不知道啊，代理的可以說那是吉仲的鍋，我們正在查」、「就是不要備詢啊，備詢前先跑，然後新上任的不懂就說不清楚，備詢就過了」。

也有人點名超思公司謎團未解，「超思門神到底是誰呢？再追下去會很有趣」、「二位辭職，到現在還沒看到超思負責人，背景有夠硬的」、「50萬的超思讓兩個部長下台，很硬的後台」、「請辭就不必再查？」、「購買蛋的細節，為何選超思，為何一次進那麼多，都還沒釐清」。