王必勝稱陳吉仲「政務官的典範」遭網友翻兩個家庭往事狂酸。(圖／陳吉仲臉書)

王必勝稱陳吉仲「政務官的典範」遭網友翻兩個家庭往事狂酸。(圖／陳吉仲臉書)

進口蛋風波狂燒，農業部長陳吉仲晚間無預警宣布請辭，許多民進黨民代與支持者紛紛留言為陳吉仲打氣，前疫情中心指揮官、衛福部政務次長王必勝也留言「政務官的典範」，卻遭網友大酸「確實比你強多了」。

陳吉仲神隱多日後，19日終於現身，先到民進黨立院黨團報告與說明，接著傍晚召開記者會說明爭議，晚間旋即請辭，中央畜產會董事長林聰賢也「共同進退」，同步請辭。

不少支持者湧入陳吉仲臉書打氣：「台灣近年來農業政策進步很明顯」、「部長謝謝您」、「希望您之後還能繼續推動農業政策」、「部長辛苦了」，也有國民黨民代嗆聲：「早該辭了」、「有空寫2000字請辭文，沒空說明爭議」、「這樣就閃過禮拜四的報告跟禮拜物的質詢了耶，太會了」。

王必勝則在底下留言「政務官的典範」，為陳吉仲加油，卻遭網友狂酸：「你來啦！家庭有顧好嗎？」、「這方面來看，陳吉仲確實比你強多了」、「你的典範是什麼？」、「外遇的英文要怎麼說」、「唯一支持劈腿真男人」、「可否教一下怎麼保有兩個家庭？」、「外遇的典範」、「你才是典範，最高的那種」。

王必勝在疫情期間，多次以前線指揮官深入疫區，被視為防疫英雄，卻遭週刊踢爆擁有兩個家庭的不倫戀，本人則在鏡頭前多次致歉，事後接替陳時中成為防疫指揮官。