超思進口巴西雞蛋爭議不斷，甚至發生進口蛋有效期限標示不實，過期蛋品流入市面，有危害國人食安之虞，農業部部長陳吉仲19日晚間發出2000字聲明，宣布請辭。但陳吉仲先前被藍營連續告發3案，台北地檢署受理後已將陳吉仲列為圖利、瀆職罪「他字案」被告，將依法繼續偵辦。

據了解，北檢已針對陳吉仲挨告圖利超思、蛋品標示不實2起案件分「他字案」，將陳吉仲列為被告。另陳吉仲開記會坦承5402萬顆蛋要銷毀，遭藍營告發浪費公帑2億涉嫌瀆職一案，最快明天完成分案，指派檢肅黑金專股檢察官一併偵處。

台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧認為農業部的合約載明超思是「代收轉付」方式付款，超思不花一毛錢，就可賺取8％服務費，金額高達3800萬，本月7日向台北地檢署告發陳吉仲涉嫌《貪汙治罪條例》圖利罪。

另台農蛋品公司因巴西蛋有效日期標示不實，導致保存期限超過4個月，引發食安疑慮，立法委員候選人羅智強、游淑慧及律師簡榮宗，14日到北檢告發陳吉仲等人涉嫌《刑法》詐欺、商品虛偽標記罪、瀆職3罪。這2案北檢已分「他字案」，指派檢肅黑金專股檢察官偵處中。

至於陳吉仲16日親上火線坦承有5402萬顆蛋要銷毀，各界質疑農業部浪費公帑超過2億元，台北市議員鍾小平、徐巧芯18日再到北檢告發陳吉仲瀆職罪。這部分案情，北檢近日也會分案，由於3案均與陳吉仲有關，且被告均為陳吉仲，因此3案均將指派同一名檢肅黑金專股檢察官一併調查。