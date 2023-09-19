周日，美國南卡羅來納州的查爾斯頓聯合基地(Joint Base Charleston)，在臉書上發表了一則奇特的「尋戰機啟示」，大意是一架 F-35B 戰機事故，飛行員跳傘逃生，但戰機最終位置不確定，並希望公眾幫助協尋。消息一出，立即引爆了各話題版面，更引發社群網上一陣嘲諷。但是類似的「殭屍戰機」並非首例，在歷史上曾經發生過兩次，蘇聯的MiG-23與美國F-106戰機都曾經有過「戰機的奇幻漂流」，一架飛了900公里，另一架自己平安降落。

商業內幕(Businessinsider)報導，據查爾斯頓聯合基地發言人的說法，F-35的飛行員彈射時，飛機處於自動駕駛模式，這意味著它可能會失去飛行員操作之後，仍然能空中滑翔一段時間，由於F-35的匿蹤特性，它在雷達上並不顯眼，使得雷達系統無法有效追蹤。

這當然是個罕見事例，但是卻不是史上頭一遭。1989 年7月4日，蘇聯飛行員斯庫里丁(Nikolai Skuridin)從波蘭巴吉斯(Bagicz)駕駛MiG-23M戰機進行訓練飛行，在戰機起飛後不久，他發現引擎的後燃器發生故障，導致動力流失，他決定在距離地面150公尺處彈射逃生，但奇特的是，戰機並未墜毀，而是持續向西飛行。

這架MiG-23從波蘭起飛，在飛行員彈射後，繼續飛行900公里，最終墜毀在比利時的村莊。(圖/RT)

這架已經無人操作的戰機不久後就離開波蘭領空，進入東德，然後進入西德，終於被駐紮在荷蘭的美國空軍F-15升空攔截， F-15飛行員幾乎不敢相信自己看什麼，回報說「米格機沒有人。」

就在疑惑間，MiG-23飛入了比利時。護航的F-15接到命令，只要戰機進入海上，就可以擊落，然而事與願違，戰機並未進入北海，而是開始緩慢轉向南方，繼續深入陸地，結果飛行距離超過 900 公里後，米格機最終墜入比利時貝勒海姆鎮(Bellegem)，還造成當地1位青少年戴里爾(Wim Delaere) 身亡。

事後，比利時政府向蘇聯提出抗議，竟沒有對漂流戰機提出警告。

另一起殭屍戰機則更為離奇，因為戰機甚至是安全降落。此事發生在1970年的美國本土，一架F-106戰機因故發生失控，飛行員決定彈射，結果戰機反而恢復平穩，持續飛行了很長一段距離，終於平穩的迫降在蒙大拿州的一個玉米田，因此被稱為「玉米田轟炸機」(Cornfield Bomber)。

"Cornfield Bomber"

1970 年 2 月 2 日，美國空軍飛行員福斯特中尉(Gary Foust)駕駛F-106「三角鏢」(Delta Dart)攔截機，正在例行的訓練，結果較大的飛行動作時，戰機進入危險的水平旋轉狀態，這是一種非常難解除的危險狀況，著名空戰電影《捍衛戰士1》當中，獨行俠與笨鵝的F-14A就是陷入水平旋轉而失控，笨鵝在彈射後不治。

2013 年 10 月，福斯特在美國空軍國家博物館的一段影片中表示：「當我進行平時學到的緊急程序以求恢復時，並沒有成功，在我彈射時，戰機仍然處於這種旋轉狀態。」

然而，就在福斯特彈射後，飛機受到彈射的下壓力量而急速俯衝，竟然因此而穩定下來，然後形成一種平穩姿態滑翔，然後在蒙大拿州一片被白雪覆蓋的玉米田裡優雅地著陸。

福斯特說：「積雪大約有15公分厚，這給了飛機很好的緩衝而且減低了摩擦力。它可能在雪地上滑行幾百公尺遠，才停了下來。」

令人震驚的是，F-106 在機腹著陸過程中，除了底部蒙皮有些擦傷以外，幾乎沒有受到任何損壞。這一不尋常的事件，使得這架戰機贏得了「玉米田轟炸機」的綽號，而且在送往基地維修後不久，它還能重新投入使用。最終在1986年8月正式退役，運往美國空軍國家博物館永久珍藏，紀念這架自己平安降落的戰鬥機。