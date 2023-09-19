韓國外交部表示中日韓高級官員將於下周二（26日）在首爾舉行會議，探討重啟中里韓3國領導人峰會。正在擬議的中日韓峰會將目標設定在今年內舉行，在峰會之前還會有一次3國外交部長級會議。

據《韓聯社》報導，韓國外交部表示，下周的中日韓3方會議將討論多項議題，包括推進3國協商機制建立，共同評估3國合作現狀及探討今後的發展方向。出席這次會議的官員將包括：韓國外交部部長助理鄭炳元、中國外交部部長助理農融、日本外務省外務審議官船越健裕，3人將共同主持這項會議。

報導引述韓國政府官員表示，會議還將討論中日韓領導人峰會相關事項，目標是在年內舉行，還有望在協調具體開會日期之前舉行3國外長會議。3國峰會對上一次是2019年底在中國成都舉行，但新冠疫情爆發之後，加上日韓關係緊張，中日韓3國峰會已停頓將近4年。

上一次中日韓峰會是2019年在成都舉行，參加的領導人包括當時的中國總理李克強（中）、日本首相安倍晉太郎（右）、韓國總統文在寅（左）。（圖／新華社）

《韓聯社》引述韓國國務總理辦室新聞稿稱，國務總理韓悳洙擔任政府代表，將於周六（23日）赴中國出席杭州亞運會開幕式，並勉勵南韓代表團，為期2天。文化體育觀光部常務副部長張美蘭將陪同韓悳洙出席開幕式。

報導分析稱，韓國政府派遣國務總理級人士出席，目的在表明改善韓中關係的意願。

美國總統拜登才剛在今年8月18日在總統度假地大衛營（Camp David）接待了日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅，並主持了美、日、韓3國領袖峰會。韓國和日本是鄰國，也是美國的老盟友，但日、韓關係久遠以來都不是太好，因此這次美日韓峰會極受矚目，也被視為拜登一次意義重大外交成就。

美日韓3國領導人大衛營峰會後發表聯合聲明，被認為是西方國家對中國全方位的遏制，更是拜登外交上的重大勝利。（圖／美聯社）

美日韓3國領導人會後發表聯合聲明表示，反對中國在南海及東海的海上爭端中所表現出來的「危險和侵略行為」，美日韓3國將舉行定期聯合軍事演習，在危機時互相協商、分享關於北韓武力的即時數訊息，並且每年舉行峰會。

外媒分析稱，日韓在白宮的撮合下與美國結成盟友，是一件讓人難以想像的事，而其中除了拜登的推動之外，還有另一個重要因素：對中國的共同關切。

相較於與美國在國際上競爭影響力的中國，這幾年與日韓關係不佳，其中包括與日本的釣魚島問題、歷史問題與美國駐軍問題，與韓國之間的矛盾則有薩德導彈部署問題與北韓問題，都讓中國與這兩個東北亞國家關係顛簸不順。這次推動中日韓峰會，顯然也是衝著美國而來，除擴大與東北亞兩個主要工業國家的合作之外，也與美國互別苗頭，競爭亞太地區的影響力。