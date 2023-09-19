26歲大陸女星徐嬌11歲時被周星馳選中，女扮男裝與周星馳演父子，主演電影《長江七號》後，她與周星馳的經紀公司星輝簽訂8年合約，中途選擇前往美國留學，經紀約結束後就沒再簽約，轉眼徐嬌已經26歲，她今（19）日宣布重新和周星馳公司簽約，重回舊東家懷抱。

周星馳經紀人陳震宇日前曬出兩張徐嬌的照片，並寫下「星海漫航，輝耀前程。歡迎回歸星輝大家庭」，徐嬌轉發貼文回應：「彈指一揮間，我回來啦！」宣告重新與周星馳的公司簽約，她也在留言透露「見面禮是手作三件套，但不出所料周導對屎情有獨鍾」，圖片中是《長江7號》的兩個玩偶和一個大便玩偶，周星馳為此特地在Instagram發文：「小弟生平歷盡風雨從未退縮，今天卻被嚇得縮了一縮，長江7號的頑皮男童周小狄居然變成一個靚女，浩瀚的宇宙不容忽視！適逢長江7號15周年，大家請留言分享被嚇得縮了一縮的大小事，會從中選出五位送神秘大獎」。

徐嬌曬出見面禮。（圖／微博）

兩人的再續前緣讓許多粉絲驚喜，徐嬌2008年以童星身分出演電影《長江7號》，她在片中留著一頭短髮，儼然小男孩的模樣，反串出演周星馳的兒子，調皮搗蛋的模樣給觀眾留下深刻印象，以至於許多人得知其實徐嬌是小女孩後都感到十分訝異。徐嬌在周星馳旗下期間拍攝了《未來警察》、《戰國》、《星空》、《聽見下雨的聲音》等影視作品，徐嬌近期才從ArtCenter College of Design（藝術中心設計學院）畢業，花了7年時間拿到學位，期間她也創立了自己的服飾品牌，推廣漢服不遺餘力，月銷售額甚至達百萬元，各方面都獲得良好成績。