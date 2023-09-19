遭美國實體清單緊箍咒鎖了4年的華為，以最新旗艦機型Mate 60 Pro，正式宣告「王者歸來」。在專家紛紛指出，華為新機將衝擊蘋果市占之際，華為創辦人兼執行長任正非近期談話內容在19日曝光，他不但坦承自己是果粉，還表示，蘋果是華為的老師。

據《證券時報》、《第一財經》等陸媒報導，任正非於8月21日及8月26日與國際大學生程式設計競賽（ICPC）基金會及教練和金牌得主的學生進行談話。而19日曝光的談話紀要中顯示，任正非談到了美國制裁、蘋果手機等各界關注的話題。任正非直言，制裁對華為是壓力也是動力，在美國打壓之前，華為把基礎平台建在美國，而在美國打壓之後，華為被迫要切換平台，這是很艱難的。

經過了這4年的攻堅，他指出，「20萬員工的拼搏奮鬥，華為基本上建立了自己的平台了，將來和美國的平台不一定在同一個基礎上運行，但互聯互通是一定的。」

任正非也被問到是否為蘋果「果粉」，他表示，由於女兒在美國讀書，如果不用蘋果，上課就會很不方便，更坦然指出，「我們不要排外，我們也經常探究蘋果的產品為什麼做得好，也能看到我們與蘋果之間的差距。有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。如果從這些角度來說我是果粉呢，也不為過。」