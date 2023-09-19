「最正主播」蔡尚樺除從事演藝工作外，還擔任職業籃球T1聯盟的策略行銷長，感情上與男友易鼐恩穩定交往11年，但卻被目擊深夜帶26歲職籃球員林秉聖回家，三天後再被拍到與男友約會。對此，蔡尚樺澄清雙方僅是好友，男友也場，如今，她又宣布有了新身分，是考取「西餐丙級證照」。

蔡尚樺今在社群表示：「難得休假還得一早去上課真的需要意志力，手殘如我每次上課不是被燙到起水泡，就是燻的滿身油煙味，又要洗將近一百個鍋碗瓢盆有夠厭世，不過也因此學會殺魚、做燉飯、烤蛋糕，還好最後術科順順通過，學科臨時抱佛腳卯起來寫題庫還拿了92.5分」，如願考上西餐丙級證照後更嗨喊「本吃貨終於實現想吃什麼就自己煮的願望啦」。

不少網友見狀後留言「果然是學霸 又有斜槓了嗎」、「這是什麼高顏值組合」、「妳好厲害哦，美女廚師」、「太佩服！不過之後星攻略餐飲題感覺會變更難了糟糕」、「最美廚師」，對於分享的美照她自己也很滿意說「這組側拍根本是機智廚師生活劇照吧」。

而與易鼐恩交往11年，打算何時結婚？蔡尚樺笑說，再拿下一座金鐘獎時就會考慮，曾國城開玩笑說，這樣要再12年耶，「感情穩定就快點有結果了，不要再拖了」，承諾屆時會包6位數紅包祝賀。