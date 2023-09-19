「周董」周杰倫近期舉辦巡迴演唱會在多地開唱，誰料先前卻傳出他受困鐵球、身體不適的消息，讓粉絲心疼不已。近日，他趁著演唱會的行程間隙返回台灣休息，更找來多名好友一同打球，其中可見到余文樂、蕭敬騰等人的身影，而他的身體情況也看似並無大礙。

平時喜愛打球的周杰倫，時常會揪三五好友一同玩樂，本月5日才趁著工作空檔，曬出與好友余文樂一同打球、拿球拍作為賭注比賽，並相約日後再度切磋的畫面，從圖中配文可見到兩人你來我往的互動，顯見他們之間深厚的友誼。

此外，昨(18)日他再度於社群上更新多則限時動態，其中可見他曬出與余文樂的同框合照，還有配文表示：「贏回來一隻（球拍）真香」、「可以可以！不然我整面牆都是你的球拍也不好意思。」看似余文樂終於扳回一成、贏得比賽，兩人的互動十分逗趣。

周杰倫與愛妻昆凌、好友余文樂、蕭敬騰等人一同打球。(圖／翻攝自周杰倫IG@ jaychou)

另外，周杰倫也一併曬出與愛妻昆凌、好友蕭敬騰的同框合照，以及一張自己從下而上的自拍照，寫下：「哥敢由下往上拍，知道意思了吧！」而從相關畫面中可見到，周杰倫看似面色紅潤、氣色甚佳，狀態十分不錯，讓粉絲們見此能夠放下心中的大石。