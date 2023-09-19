搭車過程暈車，至少可以設法下車緩一緩；搭船暈船，至少可以經常起身走動或者躺下休息。搭飛機就沒這麼方便了，暈機一旦發作，機上空間狹小，不得不折騰到下飛機為止。外媒提醒，可從選位、飲食等層面著手，盡量降低航程之中頭暈目眩的機率。

暈機、暈車、暈船統稱動暈症（motion sickness），玩雲霄飛車、看立體電影等活動也會發生。搭飛機時，眼睛收集到的人體情境是靜止，內耳則感受到人體在移動，眼睛與內耳像大腦發送的訊號混淆，會導致頭暈、冒冷汗、噁心甚至嘔吐。飛航新聞網站Simply Flying日前報導，根據統計，約3分之1旅客在航程受到暈機症狀影響，焦慮、壓力也會使症狀加劇，除了提前服用暈機藥物，至少還有4種手段可以減少暈機情況發生：

一、穩定視線：醫師與專家會給的第一個建議就是調整視線，不要抬頭往上看，把目光集中在遠處某個定點（例如地平線），或者閉上眼睛把注意力放在呼吸。搭機過程盡量不要閱讀（包括滑手機、看平板螢幕）。可用有聲書代替，或者聽一些能讓心情平靜輕鬆的音樂，以分散對於不適感的注意力，聽音樂或聽書過程最好閉上眼睛。唯一建議抬頭仰視的時機是調整座位上方的送風孔，風口對準自己的臉，可以帶來一陣清爽感受。

對抗暈機困擾，從起飛前一天就可以著手準備。

二、清淡飲食：起飛前一天就要避免重口味的餐飲，把航程中胃部不適機率降到最低。辛辣、油膩的食物容易引發腸胃不舒服，啟程前一天吃簡單的點心就好，例如蘇打餅乾。咖啡因、酒精也別碰，航程中除了喝水，也可以喝一點汽水，這種飲料不含咖啡因，常用於鎮定胃部，但汽水可不能喝過量，因為太多氣泡進入體內會讓暈機情況變糟。

三、選位：暈機問題嚴重，多花一些錢還是值得的。坐在靠近機身前段與機翼上方的座位，飛行過程感受最為平穩。機翼附近的座位還可讓乘客固定視線（翼尖、地平線），有助讓視覺確定方位，當然也可以閉上眼睛專心聽音樂。

四、藥物與穴道：暈機藥物通常必須在起飛前1小時服用，方可完全發揮效力，萬一來不及或忘記提前服用，起飛後還是可以服藥，多少可以揮去不安的情緒。有些藥物配方會讓人昏昏欲睡，正好能幫助乘客放鬆或睡著，度過難熬的航程。

如果不能或不想服用暈機藥，不妨使用防暈手環或直接按壓手腕內側的「內關穴」。以左手為例，手心朝上，把右手的食指、中指、無名指併攏，放在左手腕內側、方向與手腕垂直，無名指靠齊左手掌與手腕連接處，這時食指接觸到兩條較大的肌腱，肌腱之間就是內關穴，找到穴點之後以拇指輕柔按壓，每次大約5秒鐘，可緩解暈機不適感。