美國聯準會（Fed）從19日起召開2天決策會議，並於台灣時間21日凌晨2點宣布最新利率決策。投資人雖普遍預期Fed將按兵不動，但在決策公布前，避險情緒明顯升溫，美股3大指數全面下挫，道瓊工業指數大跌逾200點。

截至台北時間19日晚間11點40分，道瓊工業指數下跌231.89點（或0.67%），暫報34392.41點；那斯達克指數下跌100.62點（或0.73%），暫報13609.61點；標普500指數下跌27.23點（或0.61%），暫報4426.30點；費城半導體指數下跌31.71點（或0.91%），暫報3460.76點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果小跌0.16%，谷歌母公司Alphabet、微軟與臉書母公司Meta跌幅近1%，亞馬遜慘跌近3%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達跌1.74%，超微跌0.75%，台積電ADR與聯電ADR皆跌逾1%。

Alger投資組合經理Ankur Crawford表示，整體市場感覺比今年前9個月看到的更加動盪一些，當前正進入一個更不穩定的市場，科技行業基本上會遭遇瀑布湍流。