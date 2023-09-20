秋風舒涼，正適合到戶外走走，不妨趁著忙碌之餘，走進台北郊山，來場親近山林的休日輕旅。

隨著秋天的腳步越來越近，是時候擺脫炎夏，在颯爽的微風中展開旅行。旅遊節目主持人Janet大方分享在台北點滴累積的漫遊心得，不論是戶外或室內，秋天的台北都擁有充滿季節感的獨特個性。

秋日氛圍增添輕旅魅力

提到台北秋天的魅力，Janet認為最棒的正是「天氣舒服」。入秋後的台北擺脫溽暑的悶熱感，清早、晚間涼意宜人，午後暖陽則溫度適中，即使下起雨，也有細雨朦朧的詩意。而這般舒適宜人的季節，也讓民眾休閒活動的選擇更為多元，除了爬山、野餐、騎單車等親近自然的選項，也相當適合泡溫泉。此時，正是來趟台北輕旅的最佳時機。

沉浸山的多重面貌

登山健行是Janet推薦台北秋天的必做清單之一，她也時常帶著外國友人遊賞陽明山國家公園及象山步道。Janet讚嘆地表示，「陽明山國家公園鄰近都會區，交通十分便利，搭乘大眾運輸工具或自行開車都很容易到達，放眼全世界實屬難得。」陽明山不僅有著得天獨厚的火山地形，隨著不同海拔高度，更有多變的景色及迷人的環境生態，沿著起伏的群峰而行，會經過青翠草原、深邃杉林等地貌，尤其到了秋天，這座台北的後花園更成了美麗野芒的盛會，登上大屯山便能同時看見美麗的山巒、海岸及芒花草原。

至於象山步道則是Janet長年鍾情之所，她提到象山步道坡度平緩，大人、小孩都能輕鬆步行，民眾也能根據喜好、時程從不同登山口進入，欣賞沿途不同景致及生態，入秋後更可見到由鮮綠轉為多彩的繽紛植物林相。Janet推薦民眾下山後不妨順路造訪信義區一帶的咖啡廳，和友人愜意地點杯咖啡暢聊。

健行之餘，民眾也可在步道的觀景台俯瞰整個台北，前方的101大樓與遠方的天際線，是眾人來此最佳的拍照背板，到了夜晚，觀景台則成了欣賞都會夜景的絕佳地點。Janet表示從最初獨自在山裡探索，到後來與家人同行，象山融入了令她心動的情感記憶，也讓她逐步認識台北的美麗。

象山步道視野極佳，是眺望台北市景的熱門地點。（攝影／李智為）

探索都會多元風貌

Janet說道，台北不只山野之旅令人著迷，都市裡的趣味踩點也相當豐富，尤其秋日天氣涼爽，正適合在城市裡穿街走巷。Janet大方分享自己喜愛的都會散步路線，首先她推薦擁有百變風貌的西門町徒步區，她說西門町商圈不僅好逛好買，還可順道看場電影，而周邊的西門紅樓、西本願寺、彩虹地景、美國街等特色景點，同樣讓人意猶未盡。

若想感受台北新潮的一面，她會和友人到東區逛逛，隨興走入小巷，走逛特色小店，挑選屬於自己風格的物品。至於喜歡藝文的朋友，她則推薦遊覽士林、圓山一帶，拜訪故宮博物院、台北市立美術館，在秋天感受藝文氛圍，欣賞令人目不暇給的典藏品。此外花博公園、圓山別莊或圓山水神社等祕境，也是值得一遊的秋日散步選擇。

華山文創園區有不少藝文展演，秋季也適合在此野餐享受休閒時光。（攝影／林煒凱）

幸福洋溢的秋日旅行

戶外野餐是Janet推薦感受台北秋季氛圍的另一種方式。身為二寶媽的她尤其喜歡與家人到華山文創園區野餐，「華山交通機能便利，有大草原能讓孩子盡情奔跑，也有許多新奇好玩的活動、設施打開童心。」除此之外，Janet提到華山還有不少藝術展演及餐廳選擇，不同年齡族群都能用自己喜愛的方式體會華山的休閒氣氛。

在台北體驗秋日，當然少不了到北投泡溫泉。Janet表示她與家人很享受北投平價的大眾泡腳池，平日那裡總聚集著可愛的阿公、阿嬤一邊泡腳、一邊聊著日常小事，將道地又平易近人的台灣味融入蒸騰舒爽的熱氣中，她也推薦來到北投不妨選擇入宿靜謐、典雅的日式湯屋，感受日式情懷。

台北坐擁優美景致的河濱公園是民眾騎單車悠遊的好去處。（攝影／林俊耀）

台北的秋夜格外富有情調，Janet建議可在傍晚騎乘單車暢遊河濱，其中美堤河濱公園是她鍾愛的景點。民眾可從圓山出發、一路騎乘到美堤河濱公園，再經過彩虹橋就可抵達饒河街觀光夜市，盡情享用銅板美食。

擁有多元面貌的台北，提供了各種旅行選擇，民眾不妨趁著秋日微涼之時，與親友暢遊這座充滿驚喜的城市。

本文作者：Rover

(本文摘自《臺北畫刊9月號668期》)