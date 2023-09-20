程式交易如何解決投資千古難題－人性弱點

「交易是違反人性的」，因此在各種媒體或書籍中，除了基本與技術面的技巧教學之外，著墨在投資心理的更是長期占據暢銷排行，就是因為投資人的背景或知識能力並不是決定獲利的絕對因素，成功的樣態難以純依交易手法來分析歸類，所以相較於其他專業，交易的進入門檻相對低，人人有信心卻是個個沒把握，其中關鍵變因就在能否「抵抗人性」！

因為人生來厭惡損失與不確定性，與其看著損益金額在風雨中飄搖，不如在賺錢時早點落袋為安（儘管獲利少的可憐），或是在虧損時再看看，等待不知何時才能降臨的好運，直到數字擴大到夜不能寐才忍痛出場；如果這些敘述帶來既視感，其實你並不孤單，在業務現場經常看到類似的問題，例如主觀意識過強，無法接受針對損益的專業建議，或是在實行階段沒辦法忍受短時間的虧損，自行扭曲操作以追求勝率卻忽略了賺賠比率（十筆交易最好九筆都賺，但那一筆虧損可能是其他九筆獲利總和的十倍！），而這些歸咎於人性的問題與其違反自然地抑制自身衝動，不如斬草除根：把人拔掉！

這可不是什麼殘忍的畫面，而是指在各個交易階段中，盡量把人為介入決策的部分消除，讓毫無感情的機器人代替我們忠實地執行進出，看到主人指定的現象就建立部位或停損、停利，讓整套交易過程能保留人類最精華的部分（例如你看盤數十年累積下來的不傳秘技），搭配機器人乾淨俐落的手起刀落，若交易邏輯禁得起考驗，投資獲利的機會可能因此迎來飛躍性的提升，而此等「程式交易」的魅力，便是眾多投資人趨之若鶩的根本原因。

程式交易在證券及期貨市場的發展與應用

除了減少人性干擾，程式交易也能驗證各種想法在不同盤勢的可用性，例如在景氣年代戰無不勝的期貨偏多或證券買股策略，能否挺過類似金融海嘯的重挫？透過客觀數據讓我們有調整出更安全策略的機會；此外，自動化下單能解放人類寶貴的時間，尤其成熟系統的下單速度遠非人類手速能企及，能幫助交易者搶占投資先機，也讓我們不用被綁在螢幕前，因此可將更多心力投入在研究上，甚至在穩定獲利時運用這些被動收入享受人生！

乘載著眾多強項，程式交易因此在金融投資中有著高度的發展需求，特別是在期貨市場，因成交與市況變化快速的特性，加上不用選股能更專注在擇時的單純性，使其自然地成為核心主場，從能套用各種技術指標函式的語法撰寫平台（進出場條件必須使用專用語法，可呼叫內建的簡易指標，彈性較高但難度也大），到用滑鼠點選甚至連連看就可以產出策略的無程式碼平台（各種指標完備，以步驟引導的方式協助使用者完成基礎策略，難度降低非常多但不見得能完全達到交易人心目中的邏輯效果），整體發展已相對成熟。至於證券市場隨著逐筆交易的開展，成交速度上的差距更有助於建立優勢，所以應用上除了延續期貨端的亮點，更孕育出其他豐富多彩的變化，包括基礎的選擇進出場時機與點位，到評判哪一檔標的值得放入選股池，甚至能在盤中監控警示，不但能利用也在期貨市場常用的量價指標來捕捉趨勢，其他包括籌碼甚至分點的數據更是在擇股時不可或缺的寶貴資訊，因此也成為支援證券程式交易工具的重要成份。

隨著技術發展的成熟與投資需求趨向多樣化，證券、期貨之間針對撰寫與回測環境的分界已慢慢模糊，整合式平台蔚為主流，除了擴充指標與數據資料外，行情報價要能支援證券（含零股、興櫃等）、國內與國外期貨及選擇權，甚至複委託的美港股等，而下單的部分亦以完整介接上述商品為目標，甚至達到看A做B的效果，因為對金融交易來說，建立多策略乃至於跨市場的投資組合可謂是最後一塊拼圖，背後的邏輯在於單一策略的損益起伏難免會侵蝕本金甚至影響心情，若此時耐不住性子而選擇人為介入，便是又走回受人性宰割的老路，此時不如將程式交易的彈藥庫擴大，在行情較無明確趨勢時由逆勢策略擔任要角，或是在經濟衰退時讓做多美國公債期貨（及其他避險商品）或放空股票期貨成為獲利主力，以達到策略及市場間的截長補短，使投資能抵擋各種風險，收益也才能更細水長流。

因應不同背景，選擇適合的解決方案

儘管我們在理智上能解程式交易的好處，但實務上投入的人數卻不如想像中多，主要就是因為要建構一個完整的環境並不容易，除了要將交易邏輯轉化為機器人看得懂的指令（即程式語言）之外，還得自備行情源與自動下單模組（租用或自己寫），整體要求的細節相當多，對缺乏程式能力的人來說根本是天方夜譚，更別說是沒有明確策略的投資人，可能在形成進出訊號的部分就會卡關，遑論進入自動化階段。為了協助交易人進入投資的良性循環，越來越多專業人士卯足全勁致力於降低門檻，並根據使用者的需求設計對應服務，從最簡單的提供訊號通知與跟單，到建立高階程式交易所需的行情與下單套件，以下一一介紹。

1. 進階程式交易者：擁有交易想法或資訊能力，可建構策略訊號或下單環境通常這類使用者能自行打造大部分所需元素，例如能利用歷史報價完成回測，並在實際行情中產出買賣訊號並委託送單，因此僅需依照個人需求向券商取得行情或下單API，將這些元件與自己的系統串聯，便能實現報價觸發訊號，訊號觸發交易委託的自動化流程；而券商為了滿足這些需求，會開發並免費提供上述行情與下單元件，在簽署風險預告後便能下載安裝並申請連線。

2.入門程式交易者：擁有基本交易邏輯或資訊能力，需策略程式化與串接元件的資源部分有志於程式交易者的最大難關就是不知如何把交易想法寫成適用的語法，這時別忘了券商有許多教學資源，尤其這些講座多為免費服務，了解基本概念後再搭配客服與社群的討論，多數語法問題能透過專業與互助的方式獲得解答；至於行情與下單部分，市面上不乏一站式解決方案，往往在申辦後便可接通行情到下單的一條龍服務，以富邦期貨的工具為例，在STS完成交易策略後。

3.基礎程式交易者：沒有具體策略邏輯與資訊能力，但想體驗程式交易的魅力大多數投資人困在主觀交易並蒙受「穩定虧損」，但又沒有心力從頭學習程式交易，那麼顧問策略會是絕佳的選擇，其概念與所謂的call訊類似卻更進步，首先專業策略師會完整執行程式交易的流程，差異在最後一步不是執行下單交易，而是將訊號提供給顧問會員，簽約會員再利用每日的雲端設定實現自動化，就像是把「進階程式交易者」搬到自己的看盤室，完整且無痛地復刻高手排除人性弱點的交易方式，尤其這些策略大多經過檢驗，須符合一定的風險與報酬因子才能登上「大雅之堂」。例如富邦期貨的StarWin平台，提供通過審查的內外期交易策略，甚至可以直接挑選多隻優秀策略來合成專屬的投資組合，將上述壯大彈藥庫的概念一步到位，至於交易部分不但可綁定Line作為進出場訊號的通知，亦能直接使用行動裝置設定雲端條件單，訂閱後即可輕鬆體驗進出有序的美妙投資旅程。探索未來可能性，讓AI成為程式交易的助力千里之行始於足下，不可諱言程式交易確實有其複雜度，但隨著去除人性干擾的交易方式廣為人所接受，各式各樣的解決方案推陳出新，建議投資人首先依據交易策略的有無與程式能力來做檢核，進而選擇提供優質服務的券商；根據過往經驗，其中難度最高大多在學習基本語法後，想進階撰寫出自己策略的階段，以往可能需要花大把時間鑽研或尋找代寫，但生成式AI的問世讓我們可以大幅降低時間成本，就像機器人能幫我想這篇文章的標題，它同樣也能透過文字敘述寫出程式碼（可能不完全正確，需低度修改），使得過去最讓人頭痛的問題瞬間變得微不足道！你也對程式交易感興趣嗎？現在已經不困難了，快從檢核表踏出第一步吧！

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本文作者：富邦期貨總經理張雅斐

(本文摘自《贏家時代雜誌第28期》)