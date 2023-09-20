這條海拔約65-140 公尺的撒固兒（Sakur）步道，位於花蓮市郊，全長1,350公尺，景點離市區開車只要10 分鐘，加上擁有寬敞的停車場、公廁，且是步道難度較低的健行路線，就連小朋友都能輕鬆完成，讓它成為受在地民眾歡迎的自然生態步道之一，十分適合親子出遊。

撒固兒步道以尊重自然生態工法整建，採用碎石與自然土徑，坡度平緩好走，步道為環狀設計，陡坡則架設階梯。步道沿途景色秀麗、綠意盎然，茂密的樹蔭讓人行走起來涼快愜意不少，有時還能遇見臺灣獼猴在樹梢間玩耍。伴著蟲鳴鳥叫一路行到終點處的撒固兒瀑布觀景平臺，只見溪水潔淨清澈，高約18 公尺的銀白色水瀑直洩而下，衝激起的高能量負離子，洗淨城市中的浮躁塵囂。

從步道入口的木橋行至撒固兒瀑布觀景平臺，腳程快的話不到半小時就能抵達。（圖/花蓮趣提供）

INFO｜撒固兒步道

地址：花蓮市佐倉街369號

電話：03-8611002

開放時間：全日開放

廁所：有

(本文摘自《花蓮趣》46期)