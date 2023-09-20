一名35歲男子不菸不酒，但近來日漸消瘦、精神變差，肚子卻越來越大，家人覺得不對勁，帶著他就醫檢查，才發現，男子已是肝硬化末期。醫師表示，原因是男子雖然早就知道自己是B肝帶原，卻因工作常熬夜加班，導致肝硬化末期，如今只能等待換肝保命。醫師表示，B肝帶原者務必要做到作息正常等4項，以免演變為肝硬化、肝癌。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其個人網站表示，人的外觀常透顯出其健康狀態，上述男子因為工作認真，身為工廠主管，常會陪著下屬熬夜加班。但近來被家人發現，女婿一天比一天瘦、精神越來越差，可是肚子卻越來越大，覺得不對勁，因此被家人帶來就醫。

陳榮堅表示，他幫男子檢查後發現，男子之所以會日漸精神萎靡、肚子卻越來越大，是因為已經肝硬化末期，而造成肝硬化的原因是其B型肝炎引爆的結果。

根據照護線上，肝功能差時，無法做出足量蛋白質，導致血液中白蛋白濃度太低，血液滲透壓變低，這2個原因都會讓水分離開血管、散失於組織之間，堆積在腹部，稱為「腹水」，導致其肚子變大，但因肝功能變差，肝硬化患者常是四肢消瘦，精神變差。

陳榮堅提醒，在B型肝炎的病程中，若未控制，會從慢性肝炎進入肝硬化，嚴重肝硬化連吃治療B肝的藥物已無明顯效果，這時只能等待換肝。因此，B肝帶原者一定要做到4件事，包括定期追蹤檢查肝功能、避免菸酒、維持正常作息與均衡飲食、遠離成分不明藥物或偏方。

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