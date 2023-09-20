墨西哥記者兼外星人迷莫桑（Jaime Maussan）12日在墨西哥國會展示2具「非人類」遺骸，聲稱是1000年前的外星人，引發國際社會關注。不過許多科學家嗤之以鼻，認為是早已認證為造假、甚至是犯罪的噱頭，著名秘魯科學家也砲轟「蠢到家」。由於2具遺骸來自於秘魯，秘魯政府也相當火大，質疑遺骸是怎麼被送到墨西哥的，宣布提出刑事訴訟。

墨西哥國會上展示的2具「千年外星人」引發關注。

綜合路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，莫桑12日在墨西哥聽證會上展示2具遺骸，展示櫃中，2具呈現灰白色、乾癟的遺骸，和電影「E.T.外星人」中的生物相當類似，有著大大、呈現倒三角形的頭顱，身形筆直，他們每一隻手都只有3根手指。莫桑說2具遺骸分別為一男一女，女外星人的腹部裡還有3顆卵。

莫桑稱2具遺骸是2017年在秘魯文明遺址納茲卡線（Nazca Lines）附近所發現，他在聽證會上展示科學分析及研究結果，並引述墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）所做的放射性碳定年法分析，稱遺骸已有1000年歷史，而且和任何已知地球生物無關。

他在墨西哥的辦公室內對路透社記者說：「這是人類發生的最重要事情，我相信這個現象是唯一能讓我們團結的機會。」

墨西哥國會上展示的「千年外星人」。（圖／路透社）

■學界嗤之以鼻 秘魯科學家砲轟：蠢到家

針對莫桑的說法，備受敬重的秘魯生物人類學家托瑪絲托-卡吉高（Elsa Tomasto-Cagigao）相當挫折，她舉例過去也有類似研究發現，最終證明是場騙局。

托馬斯托-卡吉高接受路透社電話訪問時說：「我們之前說的仍成立，他們仍在換湯不換藥，如果還是有人要相信，我們能做什麼？真的是蠢到家，很傻，沒什麼好說的。」

托馬斯托-卡吉高口中的「過去研究」，先前就已被科學界打臉是古代殘缺孩童的木乃伊，有時還混了動物殘骸。

NASA不明異常現象報告主席史波格（David Spergel）說，這類樣本應該經過國際科學社群檢測。

墨西哥國會上展示的「千年外星人」。（圖／路透社）

■遺骸檢測結果備受質疑

莫桑上周在國會聽證會上展示了2具遺骸的DNA及碳14定年法結果，不過路透社委託一名墨西哥科學家檢視這些結果後發現，只是地球上的尋常生命。

對此，莫桑對路透社辯稱，上周在國會中展示的DNA等檢測結果，其實不是這2具木乃伊的，而是秘魯另一具名叫薇多利亞（Victoria）的遺骸的，他稱：「他們在同一個地點發現，他們有同樣的外表，他們是一樣的。」他也稱，不對這2具遺骸做檢測，是擔心破壞他們。

事實上莫桑過去就曾爆發過爭議，聲稱其他遺骸是外星人，遭到廣泛批評。

墨西哥海軍健康科學研究所所長貝尼特斯（Jose de Jesus Zalce Benitez）說，2具遺骸的DNA檢測和超過100萬種生物進行了比對，和科學或人類已知的都不相關。

不過檢視過2具遺骸檢測結果的墨西哥國立自治大學天文學研究所專家菲耶蘿（Julieta Fierro）指出，碳14定年法結果顯示，遺骸為不同年代死亡的不同木乃伊的大腦及皮膚組織。

她說檢測結果沒有顯示出任何神祕事物，也沒有指向不存在於地球的生物化合物。

展示外星人的墨西哥記者兼外星人迷莫桑（Jaime Maussan）。（圖／路透社）

■秘魯政府火大！遺骸怎麼跑到墨西哥？

莫桑不只被專家批評，更惹火秘魯政府，秘魯文化部長厄特亞加（Leslie Urteaga）質疑，這些源自秘魯的樣本怎麼會跑到墨西哥去，宣布已經提起刑事訴訟。對此莫桑說：「我不擔心，我沒有做違法的事。」

莫桑拒絕透露如何將遺骸送到墨西哥，這是他為了聽證會才借來的遺骸，實際上遺骸為一名墨西哥男子所有，該男子拒絕透露姓名，稱2具遺骸分別名為克拉拉（Clara）及毛里西奧（Mauricio），男子也拒絕透露如何取得這2具遺骸，僅稱會在「適當時機」透露一切。