大陸流量女王楊冪，出道以來人氣居高不下，不僅美貌、身材讓不少人稱羨，演藝佳和高情商，更是讓她圈粉無數，而向來對身材管理相當自律的她，近日現身機場的絕佳狀態，再次引爆網友熱議。

楊冪近日穿著全身黑現身機場，貼身上衣搭配長裙，就算全身包緊緊，也藏不住玲瓏有致的身材曲線，前凸後翹、腰束奶澎的完美體態，堪稱一絕，讓網友眼睛為之一亮，「她真的在發光，從頭美到尾」、「身材比例絕了，儀態也超好」、「大冪冪從來沒讓人失望」、「不愧是頂流啊，身材管理做的這麼好」、「希望我下輩子長這樣」。

而有網友拿2020年和現在的楊冪做對比，發現她不僅儀態更好，過去常被說彎腰駝背、脖子前傾的她，現走路也更挺拔，自律程度讓網友都自嘆不如，「人控制不了身高，但能控制體重」、「這麼優秀又這麼努力」、「早說了她是狠人」、「又重新喜歡上她了」。

楊冪擁有精緻五官和火辣身材，拍過的影視作品幾乎都是票房保證，衣品出眾的她，每次現身公開場合，造型總能引起熱議，穿過的服飾或代言產品，都會造成搶購風潮。