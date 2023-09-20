61歲天王劉德華縱橫演藝圈多年，至今仍是不少人心目中的男神，近期還獲得第48屆多倫多影展「特別貢獻獎」，成為首位獲得此殊榮的華人演員。而出道多年的他為人低調，家人顯少曝光，因此很多人不知道劉德華共有三個姐姐、一個弟弟、一個妹妹，弟弟劉德盛則在演藝圈從事幕後，當姊弟的照片曝光粉絲認為「完全不像」。

劉德華出生農村大家庭，在家中排行第四，其中他和劉德盛感情最好，由於劉德盛是幕後工作人員，專門負責後製，兄弟倆還合夥開製作公司，劉德華拍、劉德盛剪，絕佳默契配合得天衣無縫，劉德盛後來合夥投資其他項目，據傳目前身家已經2億。

儘管劉德盛家產驚人，卻打扮十分樸素，都簡單穿個T恤、短褲就出門，平時也都是搭公車通勤，儘管外貌粗曠、滿臉鬍渣，看起來有點不修邊幅，和哥哥劉德華的形象相差甚遠。

而港媒還曝光劉德華的大姊，據報導兩人關係不好，因劉德華成名後有給姊買屋，但她卻沈迷賭博又欠債，且販售演唱會門票詐騙粉絲，劉德華除幫忙還債外還不停勸告，而姊姊依然故我，最終讓他下決心切斷關係，之後大姊傳住在貧民窟。