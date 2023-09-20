民眾黨總統參選人柯文哲曾在5月訪問美國，近期又傳出要二度訪美，還傳將在9月30日出訪，民眾黨則回應出訪事宜仍未定案。前立委郭正亮指出，若柯文哲二度訪美，將會被與國民黨總統參選人侯友宜做比較，柯必須要見到「明顯超過侯友宜」的人物，才能成為聚焦點，且僑宴規模、募款都會被比較。

民眾黨網路節目《踢批批開講/眾亮集》19日談及柯文哲二度訪美的優缺點，節目來賓前立委郭正亮表示，侯友宜此次訪美是在賴清德之後去，對比標準的就是賴，但賴清德今年很倒楣，美國不想得罪中國，所以聯邦官員、參眾議員也不能露面，有點被綁住，不過其中也有副總統身分比較敏感的原因；侯友宜就沒有賴清德的束縛，該去的地方都能去，彭博也在紐約做訪問。

郭正亮指出，「柯文哲如果再去，對比的就是侯友宜」，第一個就是看有沒有更亮眼的人會見柯文哲，應該先想好會見到誰，柯二次訪美要能見到「明顯超過侯友宜(此次層級)」的人，才會成為聚焦點，不然會被侯友宜比下去。

主持人許甫也舉例問說，若柯文哲二次訪美，去美西會見僑胞、科技廠等行程，郭正亮則直言，「僑宴的場子要夠大」，僑宴規模、募款金額都會被比較。郭也舉出過去僑宴紀錄，蔡英文2020年去紐約是100桌、今年4月過境時也有80桌，賴清德今年在紐約開72桌，韓國瑜高雄市長任內去波士頓是70桌，侯友宜此次在紐約則是40桌，這與群眾熱度有關係。

郭正亮也舉郭台銘做負面案例，說要見前美國國務卿季辛吉，卻沒見到，與作家佛里曼座談後引述對話，卻被佛里曼要求刪文，這就會非常傷。