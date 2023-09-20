農業部專案進口雞蛋爭議不斷，爭議事件遍地烽火，日前農業部長陳吉仲已請辭但遭慰留，19日晚間8時於臉書宣布辭職。他說，在農業部門7年多來的日子，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊，但自己毫無畏懼。而此消息一出，許多網友紛紛炸鍋直呼「不負責大戲還沒演完」、「陳吉仲是準備高升吧」，引發討論。

對於陳吉仲請辭，行政院表示，陳吉仲今日晚間再度表達堅辭之意，院長陳建仁尊重陳吉仲決定，勉予准辭，並於本周四、21日生效，由農業部次長陳駿季代理，負責周四行政院會和周五立院的專案報告。同時前行政院長蘇貞昌也回憶當年的非洲豬瘟表示，「我要特別感謝陳吉仲主委領導的防疫團隊，為台灣擋下這場浩劫」。

而許多網友在得知陳吉仲請辭農業部長之後，紛紛在《中時新聞網》臉書粉專相關新聞連結的下方留言指出，「不負責大戲還沒演完」、「今天辭部長換來不久的將來當院長」、「陳吉仲是準備高升吧」、「最會花錢的部長又要高升高官了啦」、「已經喬好升官的位置了」、「請交代清楚在下台！不是一走了之拍拍屁股」、「大家都知道的秘密⋯準備高升」。