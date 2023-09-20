現於美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜，就兩岸、外交、國防議題提3D戰略，即嚇阻、對話、降低風險。對此，前立委郭正亮19日就表示，「侯友宜到美國是連翻開紅，很多人都認為比預期表現得好，尤其是智庫那一場，就連很親民進黨的德國馬歇爾基金會印太研究主任葛來儀，都不得不公開說，侯友宜準備很妥當」，引發討論。

郭正亮19日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「賴清德真是運用完了，感覺就是如此，侯友宜到美國是連翻開紅，很多人都認為比預期表現得好，尤其是智庫那一場，就連很親民進黨的德國馬歇爾基金會印太研究主任葛來儀，都不得不公開說，侯友宜準備很妥當」，郭正亮直言，「我認為美國的風向本來就是侯友宜，是你藍營自己非綠陣營沒有整合好」。

郭正亮指出，「侯友宜其實傳達得非常精準，尤其《彭博》的訪問，就是實力尋求和平、交流增加理解，我記得他還有提出3D戰略：嚇阻、對話、降低風險」，最後郭正亮更說，「而賴清德的運用完了，雞蛋這個絕對出乎賴清德的意料之外，侯友宜在外交會得分，我覺得民進黨事先就知道了，因為侯友宜的行程民進黨不可能不知道，只是侯友宜個人真的是全心投入，包括講話、準確度的含金量都比在台灣高很多」。