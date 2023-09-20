進口蛋食安爭議近日持續延燒，為了查清巴西進口蛋流向，台北市政府日前也發文給農業部與中央畜產會，要求公布進口蛋品於北市的流向，若未提供或提供不清楚，衛生局就將依法開罰。而近日就有一份最新的民調指出，對於蔣萬安警告畜產會不提供進口蛋流向，就要開罰，有95％的網友表示「認同蔣萬安的做法」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》19日對於「蔣萬安警告畜產會不提供進口蛋流向，就要開罰」進行網路民調，截至19日晚間23時止，已有6000人參與投票，有95％的網友表示「認同蔣萬安的做法」、有3％的網友表示「不認同蔣萬安的做法」、有1％的網友表示「其他意見」、有1％的網友表示「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「市長替市民把關食安」、「力挺蔣市長，要有氣魄，堅持立場，別讓惡徒跑掉」、「支持蔣萬安市長，明智之舉」、「蔣市長加油！要重罰」、「總統不可靠的時候，地方父母官一定要站出來，自己的市民自己救！」、「本來就是要罰啊！這巿長做的對極了」。