近日因推出Mate60系列智慧手機而引起熱議的華為公司宣佈，將於25日下午14:30舉行華為秋季全場景新品發佈會，屆時將有眾多新品登場。前立委郭正亮18日在《全球大視野》節目指出，華為創辦人任正非有社會主義重分配的精神，不只表現在獲利絕大多數回饋給員工上，還到全球60幾個國家深入農村，幫第三世界及偏鄉建基地台，還設專人服務，對手易利信跟Nokia根本不可能做到，說明華為是有普世使命感的革命隊伍。

郭正亮表示，「他沒有上市，所以他就把獲利絕大多數都拿出來回饋給員工！」主持人林嘉源說，員工會感念在心頭？「當然！因為公司的成功就是我的成功啊，這個直接連繫！」郭正亮說，而且他一點都不手軟，該給你的就給，所以他創造了非常多的百萬級別的員工！

「我覺得他就是有一點...堅持中國獨立自主這樣的精神！」郭正亮強調，第二個就是，他又有社會主義重分配的那個精神。所以他做出華為通訊，一開始就堅持要作農村通訊，「農村窮啊！」你去想一想，對一間電信公司來講，他第一個要做的一定就是大都市！

「那他花那麼多功夫去做農村幹什麼？」郭正亮指出，結果他在全球60幾個國家的農村都深入，服務的人超過5千萬人！這個難度實在太高了。他的成功是從第三世界來包圍發達國家，因為他一開始就做非洲。因為打到最後，他的對手已經只剩下易利信跟Nokia，這兩家都是北歐的公司，售後服務都極貴！而且北歐人，我怎麼可能到你非洲的一個基層去設常設點、去幫你服務？可是華為就真的是這樣！

郭正亮提到，自己認識華為的台灣代表，他們的售後服務價格，大概只有北歐這兩家的3分之1，而且還隨傳隨到！這在北歐根本不可能的事情。

郭正亮直言，再艱難的地方如高山、農村，第三世界很多地方沒有路，他們都一一克服。比方說西藏，他也去幫你裝基地台，「你去想想那是什麼環境？」沙漠也去幫你裝。所以整個對這公司的理解，就覺得好像是一個革命隊伍，他有實力做科技、做技術突破，也有普世的使命感。這是非常了不起的公司，而且他這四年也沒有閒著，被美國制裁成這樣，結果他做出多少東西？現在都驗證在這七種產品上面。