為了交通安全避免超速，不少道路建置區間測速系統，但有網友目擊一處區間測速標示，起點到終點只有短短700公尺，忍不住質疑必要性，是不是浪費人民納稅錢，引起眾人討論，也有人認為測速距離越短才好。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，分享一處區間測速標示「16.2K至16.9K」，測速距離僅700公尺，讓他不解花了好幾百萬的區間測速設備，然後只測700公尺，「測速的意義何在？人民納稅的錢這樣用！」

貼文引起眾人討論，「很快就回本了」、「建設撈一波，罰款一波，以後如果拆除又一波」、「」、「不做這樣的工程，怎麼有錢放口袋」、「油水就是這樣來的」、「還不如裝3支測速」、「用意！？不就為了裝滿口袋還用問」、「區間7公里才痛苦，700公尺我可以接受」、「好幾公里的根本讓我一直專注速限」。

也有網友認出該路段在苗栗140縣道，「這段路應該是苗栗三義了」、「苗栗的140縣道對吧？那是分段，這只是其中一段，其它段你都超速了」、「說好聽的是為了保護石虎搞了個區間，結果用路人一直在看時速表，根本來不及看路況，而且這條路根本沒什麼石虎出沒」。