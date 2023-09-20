進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲造成熱議。陳吉仲19日終於正式請辭獲准，但輿論炸鍋未平息。前立委郭正亮19日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，17日陳吉仲去見行政院長陳建仁，陳建仁就反映到總統府，總統蔡英文不讓陳吉仲辭，就像護前新竹市長林智堅那樣。但消息還是傳出去了，推測是府內有人怕總統參選人賴清德受傷。雖然說府大部分是英系，但有些人是踏兩條船。

「他事實上不是辭，他是去跟陳建仁說對不起，造成院長的困擾！這樣叫辭嗎？」郭正亮指出，陳建仁，大家都知道，他是沒有什麼實權的人，所以他就立刻把這件事情反映到府，那蔡英文就是不讓他走！「這就跟那個...又回來了，慈母手中線嘛！對林智堅也是無限寬容，對他也是。」

郭正亮強調，「可是，這個消息就傳出去了！我認為是府內，有人比較怕賴清德受傷，所以就把消息放出去！」而且第一時間傳出來是《鏡新聞》，這是公認跟府比較好的媒體，所以自己認為府裡面有一些人是護賴清德的，雖然說府大部分是英系，可是有些人是踏兩條船的。

郭正亮直言：「當然，他們希望賴清德當選嘛！」