哈士奇一直以「呆萌」著稱，許多無厘頭的舉動讓飼主哈哈大笑。近日就有隻哈士奇，頭卡在鐵籠下，讓飼主焦急救命，未料下一秒哈士奇一個舉動，主人哭笑不得，直呼會被氣死。

近日一段影片瘋傳網路，泰國一隻名為茉莉(Molly)的哈士奇，不知為何頭卡在鐵籠門底下，動彈不得，不斷哀嚎哭喊，張嘴吐舌，似乎快無法呼吸，露出求救的眼神望向飼主，飼主看到後也急忙衝上前救命。

飼主觀察了一下，決定先打開鐵籠的門，看能不能解救茉莉，沒想到才剛伸手，茉莉就瞬間停止哭泣，立刻把頭抽了出來，接著甩了甩身子，露出無辜的眼神看向飼主，彷彿什麼事都沒發生，讓飼主當場楞在原地，最後重重嘆了口氣，哭笑不得。

影片超過500萬次觀看，網友紛紛留言：「不愧是月月」、「別懷疑，月月做出什麼事都幹得出來」、「看到快笑死，可是飼主應該會氣死」、「天生戲精耶」、「這演技厲害了」。飼主也無奈表示，完全不知道茉莉演技是怎麼學來的，真的很皮。