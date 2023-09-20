女網友發現雞排便當一個1145元，發文直問誰敢點。(圖／爆料公社)

物價不斷飆漲，加上外送平台抽成，不少人點熊貓或UberEats荷包都大失血。一名女網友則發現，自己打算點雞排飯時，發現要價竟高達1145元，讓她嚇壞直呼「誰敢點」，網看到也笑翻，直說20年後恐怕就是這個價格了。

女網友在臉書「爆料公社」貼出一張截圖，直說「好可怕的雞排飯，誰敢點」。透過圖片可以看到，標準4菜1肉的雞排飯，要價竟然高達1145元，讓原PO簡直不敢相信。

實際查詢該家便當價位都在125至145元，因此可確定雞排便當標錯價，但截至目前店家仍未修正，引起網友討論。(圖／取自UberEats)

網友們也紛紛留言：「這雞排有鑲金吧」、「笑死，這是20年後的物價嗎」、「這20年後的價格啦，店家超前部署」、「突然覺得館長的便當好便宜」、「吃不起不是店家的問題，是我們的問題QQ」，但也有人認為單純是店家標錯價。

實際查詢店家外送，發現該店便當價格從125元到145元不等，而雞排飯確實是1145元，推測為不小心多按一個1，但經過12小時仍未修正，成為網友討論話題。