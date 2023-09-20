台南市一名民眾深夜在住家附近聽聞貓咪哭聲，前往查看時，發現一隻灰色的貓無法站立，便先將灰貓帶回家中照顧，但觀察一晚後，灰貓身體狀況並未見好轉，隨即送往動物醫院治療，獸醫檢查發現有腸薦關節脫位、腎臟腫、肝腎指數上升、心肌輕微損傷等。

後來因為體溫過低有生命危險之虞，立即轉院搶救，但灰貓因外力造成骨盆骨折及急性腎衰竭等傷害，經急救後仍宣告不治。該位熱心民眾不捨灰貓遭攻擊慘死，便報警提告。

警方追查發現，陳姓男子今年（112年）1月19日晚間9時許，騎機車返家後，徒步走到一處巷道，認為貓咪在住家附近出沒，影響居住環境整潔，一開始先看到一隻橘貓就猛力踱步驅趕。

陳男後來又看到1隻灰貓在矮牆上，沒有像橘貓一樣逃離現場，竟衝上前猛踢，灰貓遭重擊後從牆邊滾落，陳男繼續跺腳、製造聲響驅趕，灰貓受到驚嚇之餘，只能忍痛拖行後腳，一跛一跛想逃離，但因後腳受傷嚴重，最後無法翻越比身體還高的磚頭，只能蜷縮身軀躲在一旁的盆栽旁。

警方調查後，將陳男依違反動物保護法送辦，檢方偵查後依法提起公訴。

法院審酌，陳男不知尊重動物生命，僅因認為貓隻影響居住環境整潔，干擾其生活空間，竟以腳踢方式重擊灰貓，導致最後因傷重死亡，罔顧並輕蔑動物生命。陳男身為警務人員更加應守法，卻是狡辯矢口否認犯行，犯後態度不佳。

法官日前依犯動物保護法，「故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪」，處拘役50日，併科罰金新臺幣22萬元，拘役如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1000元折算1日。