華為推全新旗艦手機Mate60Pro，傳中芯國際用7奈米技術供應晶片支援，王者歸來熱潮引發美國警惕。美國10名眾議員近日向拜登政府喊話，要求更大力度全面制裁華為和中芯，撤銷當前貿易許可證。前立委郭正亮18日在《全球大視野》節目直批，美國沒有國安理由仍舊打壓華為，跟流氓有什麼差別？華為已經是大陸民眾心目中民族的象徵，再打壓中國老百姓會非常憤怒，會外溢到對蘋果的抵制，而且是民眾、消費者面。

「就算他明年能夠發展到7、8千萬支好不好？那這個違反你什麼國安？根本就拿不出理由嘛！」郭正亮質疑，除了就是要硬打壓之外，找不到別的正當性的理由。就是我要打壓就要打壓，你要怎樣？那這跟流氓有什麼差別？

郭正亮指出，為什麼這個問題會比較嚴重？第一個，華為已經是中國大陸民眾心裡面的民族的象徵，他已經有這個味道了。中國人好不容易，華為任正非集聚眾力，突破了一些科技的包圍，也不是在做武器，那你美國就看不下去了？

郭正亮強調，「你如果真的這樣就來打壓，我認為中國老百姓會非常憤怒！」主持人林嘉源提到，就會變得有點仇美了？我們當然不希望變成這樣。郭正亮直言「我認為會！這很難抑制！我認為一定會外溢到對蘋果的抵制，我講的是消費者面！」。林嘉源說，就是政府沒有鼓勵這樣子，但是民眾看不下去了？「我認為是！」郭正亮表示，而且你用一個政府的力量在打壓一間民間公司，這算什麼呢？