澳洲一名男子日前帶著寵物蛇到海邊衝浪，罕見的畫面被拍攝下來，在網路上迅速傳開，他也因此一夕爆紅。沒想到當地政府得知消息後，竟然對他開罰。原來，該男子飼養的中部蟒雖然沒有毒性，卻屬於澳洲特有種，須依法持有許可才能對外展示。

根據「新聞週刊」網站報導，這名男子在本月初帶著他的寵物蛇席娃（Shiva）到海邊戲水，只見蛇纏繞在他身上，他則踏上浪板迎向大海，衝累了就一起趴著休息，相當愜意。不過隨著影片在網路上竄紅，昆士蘭州政府發現後，依違反《自然保護法》，對他處以澳幣2322元（約新台幣4萬8千元）罰鍰。

官員表示，像中部蟒（Bredl's carpet python）這樣的特殊寵物，除了去獸醫院或進行買賣之外，其他情況下必須經過許可才能出現在公共場合或進行展示，一來是考量到大眾安全，二來也避免對蛇帶來壓力，或造成疾病蔓延。

此外，專家也擔心，該男子可能有虐待動物的嫌疑，「蛇是變溫動物，把牠放在寒冷的海水裡，顯然會對牠造成很大的壓力。」

不過關於這一點，飼主有不同的看法。「我總是帶著牠去海邊，牠喜歡游泳，有一天我決定帶牠去衝浪，結果牠就愛上了。」該男子表示，他與寵物蛇朝夕相伴，能分辨出牠的情緒，堅稱自己沒有虐蛇，「牠不開心的時候會發出嘶嘶的叫聲，但在水裡牠從來沒叫過，始終很放鬆。」至於政府和民眾之間，究竟誰是誰非，有沒有構成虐待，恐怕只能問蛇本尊才能分曉了。