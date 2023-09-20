美國海軍日前派艦隊前往朝鮮半島海域，被媒體形容為十年來在黃海海域的最大規模演習，但結果竟突然改成在韓國西部海域，且美方兩棲突擊艦美利堅號竟匆忙離開仁川港，軍演不足5小時。前立委郭正亮18日在《全球大視野》節目直言，仁川港位置太敏感，用黃海作為軍演地點，距離中國大陸首都北京太近了，這本來就是北方戰區，是大陸海、空軍密集的地方，就算要重溫麥克阿瑟韓戰登陸舊夢，也沒有這樣重溫法的。

美國海軍日前以參加在韓國舉行的「仁川登陸73周年」和「美韓同盟建立70周年」紀念活動的名義，派艦隊前往朝鮮半島海域。《南華早報》報導指，美國海軍預計將參加十年來在黃海海域舉行的首次大規模演習，這或會進一步加劇美中之間緊張關係。不過，大陸軍事專家張軍社在接受大陸官媒《環球時報》訪問時稱，美國若想靠在黃海海域舉行演習來「威懾中國」，實在可笑，「任何海上目標都只能是解放軍的活靶子！」

「因為仁川港那個位置太敏感了啦！而且有點那個味道，說是朝鮮戰爭73週年。」郭正亮指出，就是韓戰時美軍登陸，然後反攻的位置，所以你是什麼意思呢？你是要打韓戰2.0是不是？而且仁川那個位置坦白講，距離北京也不遠。就是你如果要用仁川那個位置，然後用黃海作為軍演的地點，「那真的就是距離中國太近了！」

郭正亮強調，而且黃海、渤海，這個本來就是北方戰區，本來就是各種海、空軍密集的地方，要守衛首都。所以當然他就毫不客氣跟你展現、亮劍了！就是說你以後最好不要從這邊：你要對朝鮮去做軍演，那你到韓國的東邊吧！你為什麼要來我這邊呢？

郭正亮提到，因為當年韓戰不太一樣的是，整個南韓都已經失陷了，他沒有地方，只好從這邊突穿進來。他也考慮從釜山登陸，可是釜山距離38度線就非常遠。所以那個時候麥克阿瑟選擇仁川是非常冒險的！可是竟然成功了，這個當然也是朝鮮軍隊的大意。後來登陸之後就一路往北，打到鴨綠江邊境。「你要重溫舊夢，也沒這樣重溫法的！」因為現在的形勢已經完全不一樣了。