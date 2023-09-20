大陸公安與緬甸警方日前展開3波打擊電信詐騙機房窩點行動，共將近1500名嫌犯遣送至大陸，刑事局透過兩岸共打機制查詢，得到目前並無台籍嫌犯被押至大陸的情資，不過，據了解，這批嫌犯中有數十人謊報身分，他們究竟是大陸籍嫌犯還是台嫌，仍待大陸公安調查釐清。

刑事局日前澄清沒有近2成、300多名台嫌被押解至大陸，警方表示，在第一時間就掌握到落網的主嫌中沒有台籍嫌犯，因為在大陸與緬甸警方展開掃蕩行動之前，消息疑似就已經走漏，讓幕後主嫌早就逃之夭夭，離開緬北詐騙園區。

大陸公安與緬甸警方查獲的都是詐騙機房成員，據了解，近1500名嫌犯幾乎都是大陸籍，但目前仍有數十人身分尚未查明。警方透露，這可能是有大陸籍嫌犯謊稱自己是台籍，想拼拼看是否能逃過大陸較重的刑責，另不排除有台嫌亂報大陸身分以混淆偵辦，目前大陸公安正一一查核嫌犯身分中，刑事局也隨時掌握狀況，兩岸警方要讓詐騙嫌犯的詭計無法得逞。