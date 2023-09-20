國民黨總統參選人侯友宜於美東時間19日上午，前往美國重量級智庫傳統基金會(The Heritage Foundation)座談，侯友宜說，此行是希望讓美國友人了解，台灣是印太地區的重要成員，並且願意成為「負責任的利害關係人」（responsible stakeholder），也就是，台灣不會成為麻煩製造者，我們會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。

近年來，國際社會憂心台灣或將成為世界大戰的下一個引爆點、甚至提到台灣是地球上最危險的地方，關於相關議題，雙方也在這場閉門會議中，交換意見。

今日座談會與會成員，包括傳統基金會亞洲研究中心主任史密斯(Jeff Smith)、亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham)、高級政策顧問布拉克（Bryan Burack）及許多學者專家。

孔明尚會後接受媒體採訪時表示，侯友宜日前在《外交事務》（Foreign affairs）上發表了一篇非常好的文章，讓他們得以很清楚地了解侯友宜、了解國民黨在所採取的立場，侯友宜也很清楚地回應他們所提的問題，再經過這次談話之後，可以更有助於華府學者更了解他們。

有媒體詢問孔明尚會認為台灣是世界上最危險的地方嗎？孔明尚表示他不這麼認為，但是台灣正面臨來自中國大陸的嚴重威脅，無論是美國或是台灣政府都非常清楚，且透過這次談話，他也認為侯友宜很清楚美國與台灣以及兩岸關係的問題，以及台灣的處境，面對學者棘手問題也都有回答，充分說明了他對台灣的願景。