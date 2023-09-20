【愛傳媒游毓蘭專欄】對待兒童被害人及證人的調查應有專業人員適當協助，以符合兒童權利公約的要求，並落實以被害人為中心的刑事政策。

高雄市苓雅區15日發生凶殺案，兇嫌鄰居吳男因不明原因在當日上午持刀上樓，刺殺羅姓夫妻後逃逸，當下2人的2名兒子目擊過程，隨即至管理室求助，員警獲報到場時，發現被害人1人倒臥客廳地板，1人則倒臥臥室地板，均已明顯死亡。

真是令人悲傷與人神共憤的案件！究竟要有多深的冤仇大恨，才會促使一個人用如此兇殘的手段殺害他人？而現今最重要的，除了案件偵辦的進度外，還有死者2名稚子的照顧！接下來勢必還有許多司法程序要進行，然而，兒童能否禁得起連番的詢問？如何安撫幼小的心靈？如何不再多次回憶那些不堪的畫面？親眼目睹令人驚恐至極的犯罪現場，這絕對非常需要專業人員介入與協助！

十幾年前，我曾經寫過「以被害人為中心的刑事偵訊：以性侵害與人口販運為例」專文，討論對待兒童被害人、證人的處理方式，內容應可供本案進行司法程序的參考：「在整個司法過程中應當以關愛和謹慎的態度對待兒童被害人和證人，考慮到他們的個人處境和緊迫需要、年齡、性別、傷殘情況和成熟程度，並充分尊重他們的身體、精神和道德的完整性；為了避免給兒童造成更多的痛苦，應當由受過訓練的專業人員以敏感的、尊重人的和周密的方式進行面談、檢查和其他形式的調查。

上述的兒童被害人與證人在刑事司法過程中應享有的權利，就是《兒童權利公約》的體現，諷刺的是，我國自103年11月20日通過「兒童權利公約施行法」，居然高雄市兩位目睹雙親殘忍被殺的幼兒，還要繼續忍受刑事司法制度上毫無【以被害人為中心】與兒童權利保障的訊問，是可忍，孰不可忍！

我國通過性侵害犯罪防治法後，及致力於對被害人保護，警察設有婦幼隊，地檢署也有婦幼專組檢察官，也訂有相關法規與作業程序，例如：性侵害案件減少被害人重複陳述作業要點。本案雖然不是性侵害案件，然而此等暴力兇殺案件，目擊者又是死者年僅6、7歲的孩子，心裡衝擊與創傷之巨大，絕對不亞於性侵害案件的被害人！因此似可比照減述作業程序，以減少讓幼童不斷回憶與陳述案發經過，所造成一遍又一遍的身心創傷！

作者為立委、前警大教授

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