瑪麗（吳瑪麗）終結十多年單身，日前宣告遇上真愛，勇敢投入感情關係。時報周刊CTWANT近日捕獲剛官宣戀情的瑪麗，在工作結束後，依然要擠出時間跟情人約會，在路邊就上演起你儂我儂，連拿個東西都要從後環抱，不僅肉體捨不得分開，瑪麗更主動索吻、雙唇吸吮，攻勢十分猛烈。

瑪麗將車停到空地看似在等人。（圖／本刊攝影組）

沒過一會兒瑪麗的新歡出現，立刻親熱地勾住瑪麗的腰。（圖／本刊攝影組）

瑪麗的新戀情剛發展一個多月，連拿個東西都要從背後緊貼黏在一起，愛得簡直旁若無人。（圖／本刊攝影組）

兩人手也隨時牽在一起，完全處於戀情火熱階段。（圖／本刊攝影組）

9月13日晚間8點31分，瑪麗結束直播工作後，與工作人員到停車場取車，隨後獨自駕車離開。57分，在台北市中山區一處靜巷的空地上，將車停妥後從後座拿下幾袋物品，隨後又回到車上坐著，似乎在等人。果然！幾分鐘後，瑪麗熱戀中的對象正式登場了，這位讓瑪麗勇敢認愛的新歡，據查是位平面攝影師，就外型上來說，還挺登對的，嬌小可愛的瑪麗在他身邊十分小鳥依人。

瑪麗拿出閃亮星星爆米花桶獻寶，雙方眼神充滿熱戀感。（圖／本刊攝影組）

新歡手搭著瑪麗肩膀步行前往某棟大樓。（圖／本刊攝影組）

兩人一見面便是有說有笑，互動十分甜蜜，瑪麗拿了一件外套給對方試穿，然而，似乎不合身，攝影師新歡套了上去便笑了出來，瑪麗見狀也笑彎了腰，熱戀中的情人果然做什麼都很有趣。脫下外套後，瑪麗將外套放回車上，挪動腳步時差點踩到對方的腳，瞬間重心不穩，說時遲那時快，突然又上演一波放閃情節，新歡從後緊緊黏著瑪麗，並順勢扶著她的腰，瑪麗的手也搭在對方手上，呈現一個連體嬰的姿態。

四個半小時後，兩人走出大樓，緊緊牽著手走回瑪麗車邊。（圖／本刊攝影組）

難分難捨的小倆口，在車邊緊緊擁抱在一起。（圖／本刊攝影組）

接著，瑪麗再度獻寶，從車上拿出日本環球影城近年最炙手可熱的星星爆米花桶，背在身上閃閃發光展示給對方看，瞧她喜滋滋又賣萌的模樣，兩人眼神中彷彿有電流在流動，簡直要虐死單身狗了。瑪麗將星星桶背在身上後，兩人分工拿起地上的袋子和紙箱，往某處移動。一路上，可以看出新歡對瑪麗呵護有加，幫忙調整瑪麗肩上的布提袋，互動就是交往中的情侶，兩人肩並肩的走到附近一處商業大樓。

熱臉中的瑪麗就在路邊向另一半索吻，主動勾著對方脖子狂親，愛得十分濃烈。（圖／本刊攝影組）

換成對方回敬瑪麗深情熱吻，最後才依依不捨揮手道別。（圖／本刊攝影組）

次日凌晨1點46分，經過約4個半小時後，兩人走出大樓，新歡揹著雙肩背包，一手幫瑪麗提袋子，一手則緊緊牽著手，走到瑪麗的車邊，上演十八相送的情節。瑪麗主動進攻，伸手抱向對方並索吻，激吻吸吮了幾下後，兩人嘴唇短暫分開，瞬間輪到攝影師反攻，再度親了起來。兩人含情脈脈看著對方，才依依不捨地揮手道別。2點10分，瑪麗獨自駕車回到位於新北市的住處。

瑪麗之前在官宣脫單時，未透露另一半的身份，不過，有次張立東在直播上問她男友是不是音樂人，瑪麗害羞並隱晦回覆是做藝術的，而似乎也有部分粉絲察覺，瑪麗的IG上出現了「男友視角」，猛誇她的另一半很會拍，照片裡的戀愛感完全藏不住。對於瑪麗脫單現正熱戀中，經紀人回應：「對藝人私下交友不會多過問。」

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