日前瑪麗（吳瑪麗）在主持廣播節目《馬克信箱》時，突然無預警宣告脫單，單身長達10多年、並自稱「單身大使」的她，曾說過沒碰到另她心動的對象，但這次直接熱戀到「想把全世界的美好都給他」，搭檔近20年的好友歐馬克也為她感到開心。

單身十多年的瑪麗，官宣戀情後社群上也卸除了「單身大使」的字眼。（圖／取自瑪麗IG）

瑪麗在節目上提到：「我要跟大家講一件事情，就是呢...今年，現在這個時候我談戀愛囉！」歐馬克激動歡呼，「萬年單身的單身大使吳瑪麗暫時退位了，也希望這個退位，可以退得很久！」

已10幾年沒有戀愛，瑪麗被問「妳怎麼覺得妳喜歡他？」她坦言很難喜歡一個人，當她意識到想把美好都與對方分享，也確定了自己的心意，她幸福地說：「我覺得這個人好可愛，我想把全世界的美好都給他。」

瑪麗官宣死會後，IG上出現了「男友視角」的照片，還被張立東套話出這張照片也是攝影師新歡拍的。（圖／取自瑪麗IG）

瑪麗透露，跟另一半從相識到交往的時間不長，當初把對方當成朋友，8月發展為戀人關係。身為公眾人物，瑪麗也擔心對方會壓力太大，所以先不公開對方身份，想好好呵護這段好不容易得來的幸福，歐馬克倒是開玩笑說：「妳剝奪他成名機會，你知道嗎？說不定他很想紅。」

她跟對方討論過能否公開戀情，「我有問對方能不能跟大家講，現在這狀態他一定都OK。」倒是她已熱戀到想要宣告全世界。不過，瑪麗仍呼籲單身的朋友們「一個人還是有能力把自己過好」。

對於瑪麗脫單現正熱戀中，經紀人回應：「對藝人私下交友不會多過問。」

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