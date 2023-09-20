瑪麗（吳瑪麗）外型甜美，過去她因為單身人設太鮮明，曾被配對過不少對象，像是她跟廣播搭擋歐馬克就被聽眾腦補為她單方面苦戀，主持《綜藝3國智》時，又前後被跟張立東、王少偉湊CP。

瑪麗跟廣播搭擋歐馬克曾被腦補離譜苦戀。（圖／取自瑪麗IG）

瑪麗跟歐馬克已搭擋了近二十年，默契十足，兩人曾一同出遊歐洲18天，還睡在同一張床上，讓許多聽眾好奇兩人的關係。瑪麗透露，曾被人腦補說她苦戀歐馬克10年，說她愛不到他，或是硬要幻想程又青、大仁哥的情節套在他們倆身上，不過他們就僅只工作夥伴。本刊也見證過瑪麗跟馬克太太Katia是能親暱勾手的好朋友。

在《綜藝3國智》初期，瑪麗被湊對張立東，製造節目效果，兩人現在合作直播也非常有默契。（圖／取自張立東臉書）

而她跟張立東以前常在《綜藝3國智》被湊對CP，曾有網友抓包張立東的貼心舉動，有次瑪麗本來站在立東身後，張立東意識到之後，默默地把瑪麗推到他身前，讓身高嬌小的瑪麗能有鏡頭，讓CP粉們嗨翻。兩人如今在購物網站主持直播節目，默契十足，在瑪麗官宣談戀愛後，張立東還幫著粉絲逼問新歡的基本資料，逗得瑪麗羞紅了臉。

後來瑪麗又被拿來跟王少偉湊對，有次遊戲關卡要挑戰限時30秒內在臉上親最多下，瑪麗敬業猛親王少偉，關卡進行到一半，王少偉突然停止遊戲，彎著腰傻笑，被眼尖的主持群懷疑：「該不會起生理反應了吧？」王少偉笑而不答，瑪麗則笑到淚流不止。不過，瑪麗後來也解答，節目CP只是效果，自己不是張立東的菜，而王少偉對她來說像嘮叨的大哥哥。

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